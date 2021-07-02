Пропавшего жителя Сочи нашли мертвым в Черном море

Фото: ЮРПСО МЧС России

31-летний сочинец пропал 21 июня. Очевидцы сообщили спасателям, что видели, как мужчина плыл по течению реки Мзымта в районе села Молдовка. А потом пропал из виду. К месту выехали спасатели. Поиски продолжались несколько дней, и вот 2 июля тело мужчины нашли в акватории Черного моря.

- Нам поступила информация, что в море на удалении 1 километра на траверсе морского порта «Имеретинский» нашли тело. Его обнаружили сотрудники полиции, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.