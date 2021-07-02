Депутаты оценили качество работы МФЦ

Юрий Бурлачко

На 58 сессии ЗСК парламентарии приняли постановление о реализации на территории Краснодарского края законодательства в сфере предоставления госуслуг.

Работу МФЦ и портала Госуслуг в крае координирует департамент информатизации и связи. Руководитель учреждения Станислав Завальный рассказал, что на Кубани публичные услуги оказывают системно и комплексно гражданам и юридическим лицам.

Офисы МФЦ работают в 44 муниципалитетах края. Прием заявителей ведется в 61 крупном офисе и 286 подразделениях. На портале Госуслуг можно подать заявления на получение 130 из 214 государственных услуг и более 8 тысяч из 10 – услуг муниципальных.

В проекте постановления указано: публичные услуги должны предоставляться на основе административных регламентов, которые устанавливают сроки, последовательность административных действий, способы подачи заявлений и принятия решений. Регламенты должны быть едины для всех муниципалитетов. Депутаты считают, что органам местного самоуправления следует активизировать данную работу.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что деятельность офисов МФЦ давно стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

-Каждый из нас время от времени прибегает к их услугам. И они приходят нам на помощь, позволяя экономить время, деньги и силы на оформлении тех или иных документов. Проведенный мониторинг показал высокую востребованность этой работы. Сделано очень многое. Но есть еще и дополнительные направления в части совершенствования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг. Органам исполнительной власти Краснодарского края, органам местного самоуправления в постановлении дан широкий набор рекомендаций по совершенствованию работы с населением через МФЦ,- прокомментировал Юрий Бурлачко.