На формирование комфортной городской среды направят ещё почти 300 млн рублей, а на развитие физкультуры и спорта - 2,8 миллиарда рублей

58-я сессия ЗСК

Дополнительные средства, а именно почти 300 миллионов рублей, направят на благоустройство общественных территорий, а также на реализацию лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

-Многие из муниципалитетов, получающих сейчас дополнительное финансирование, представляют собой резерв дальнейшего развития нашей курортно-туристской отрасли. Азовское побережье, предгорная полоса тоже имеют свою целевую аудиторию – отдыхающих, ориентированных на поездки в тихие, малолюдные места. И проводимое благоустройство повысит их курортный потенциал, позволит успешнее привлекать все новых отдыхающих, - прокомментировал принятое законодательное решение глава регионального парламента Юрий Бурлачко.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко рассказал о реализации регионального проекта по формировании комфортной городской среды. В 2019 и 2020 благоустроили 703 территории за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов на общую сумму почти 4 млрд рублей.

Региональная программа развития физкультуры и спорта получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей. Проект постановления кубанским парламентариям представил министр физкультуры и спорта края Алексей Чернов.

Финансирование предложено увеличить за счет за счет средств краевого и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Средства пойдут на возведение малобюджетных спортивных залов и центров единоборств, а также на приобретение оборудования и инвентаря, проведение капремонта муниципальных спортобъектов, организацию и проведение на Кубани спортивных мероприятий, оплату труда инструкторов по спорту.

Это хорошая новость для спортсменов и болельщиков: благодаря увеличению финансирования скоро появятся новые яркие и зрелищные спортивные мероприятия. Ещё в Краснодаре началось проектирование и строительство «Дворца Самбо».

-Такой объект позволит проводить в краевой столице спортивные мероприятия мирового уровня и популяризировать этот вид спорта. Мы видим, насколько он востребован сегодня и какой интерес вызывает. Недаром губернатором принято решение об открытии в каждом муниципалитете залов единоборств, – подытожил Юрий Бурлачко.