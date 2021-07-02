Мэрия Краснодара восстановит дорогу на улице Октябрьской

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В краевом центре местные жители начали жаловаться на дорогу по улице Октябрьской от Ленина до Северной. Там подрядчик сдал свою работу с явными нарушениями. Свежеотремонтированная улица вся в ямах.

- 1 июля на место выехали представители ресурсоснабжающих организаций и департамента транспорта и дорожного хозяйства. По итогам было решено, что до 3 июля в рамках гарантийных обязательств в ночное время выполнят работы по фрезерованию образовавшихся разрывов и мест скручивания асфальтобетонного покрытия, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты уточнили, что после проведения первой части работ, на дороге восстановят асфальтобетонное покрытие.