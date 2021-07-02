25 дорог отремонтируют в станице Старокорсунской Краснодара к концу лета

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Утром 2 июля мэр Краснодара Евгений Первышов прибыл в станицу Старокорсунскую, чтобы проанализировать ход ремонтный работ на дорогах. Он заявил, что уже к концу недели будут исправлены транспортные маршруты по улице Краснопартизанской. А к концу летнего периода обновят ещё 25 улиц.

- В станице около 80 процентов дорог - гравийные. На встрече с активом Старокорсунской в мае жители перечислили мне самые проблемные участки. Поручил своим сотрудникам оперативно разработать план по ремонту, - поделился с читателями Евгений Первышов в своем Telegram-канале

Также глава отметил, что депутаты поддержали идею о восстановлении дорог и уже предоставили необходимое количество средств из бюджета для финансирования. Само грейдирование должно пойти на пользу инфраструктуре населённого пункта и в значительной степени улучшить положение дорожной сети станицы. Кроме того, в планах отремонтировать ещё несколько дополнительных проселочных дорог и прилегающих территорий Старокарасунской.