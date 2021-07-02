На Кубани объявили экстренное предупреждение о непогоде

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В Краснодарском крае с 3 по 5 июля будет действовать экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях. В это время на всем побережье Черного моря будут сильный дождь, ливень с грозами и градом, а также шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.

А на участке от Анапы до Магри возможны смерчи. Кроме того, на реках бассейна Кубани возможен сильный подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Напомним, синоптики Кубани дали прогноз погоды на весь июль. Чего ждать кубанцам, читайте в нашем материале.