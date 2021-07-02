Новые офисы «ТНС энерго Кубань» открыты в Краснодаре и Крымске

Фото предоставлено пресс-службой "ТНС энерго Кубань"

В Краснодаре и Крымске торжественно открылись новые центры обслуживания клиентов «ТНС энерго Кубань». В Краснодаре энергетики переехали с улицы Трамвайной ближе к центру города и теперь клиентский офис располагается между Северными мостами по адресу 1-й проезд Филатова, д. 4.

В церемонии открытия приняли участие министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко и управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Александр Халанский.

В новом офисе можно передать показания приборов учета электроэнергии, оплатить счета, решить вопросы по начислениям и заключению договоров энергоснабжения, а также заказать услугу по установке счетчиков «под ключ». Клиентский зал оборудован операционной стойкой для одновременного приема 12 посетителей, а также удобными зонами ожидания, и местами для работы с документами.

«ТНС энерго Кубань» - это крупнейший поставщик электроэнергии на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея». В состав компании входят 6 филиалов и 54 Центра обслуживания клиентов. Наши потребители – это половина жителей края! Сегодня для наших клиентов распахнулись двери новых центров обслуживания, в которых созданы максимально комфортные условия и сделано все для их удобства» - заявил управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Александр Халанский.

Фото предоставлено пресс-службой "ТНС энерго Кубань"

«Сегодня «ТНС энерго Кубань» обслуживает более 1 млн потребителей – это 59% рынка сбыта электроэнергии в крае, что говорит о качественной работе в части клиентоориентированности» - отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко. Министр также выразил уверенность, что в новом, современном офисе компании каждому потребителю будет оказан весь необходимый спектр услуг.

Новоселье отпраздновали и в Крымском центре обслуживания клиентов. Из небольшого офиса на Коммунистической, энергетики переехали в просторный и светлый по адресу Шевченко 163.

Новые клиентские офисы – открылись в знаковый для гарантирующего поставщика электроэнергии период - «ТНС энерго Кубань» отмечает 15-летие со дня образования. Компания постоянно улучшает качество услуг обеспечивает комфортные условия для многочисленных потребителей.

Впереди открытие еще двух центров обслуживания клиентов в станице Ленинградской и поселке Тульском.