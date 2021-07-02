В «Сириусе» полицейские помогли потерявшейся девочке с самокатом вернуться к родителям

Сотрудники полиции федеральной территории "Сириус"

Вечером 28 июня в дежурную часть полиции федеральной территории «Сириус» позвонил мужчина и рассказал, что к нему подошла заплаканная школьница и сказала, что потеряла родителей. Дежурные незамедлительно выехали на место, поговорили с девочкой. Выяснили, где они остановились на отдых с родителями и отвезли малышку ко взрослым.

- Обеспокоенным родителям, которые пояснили, что ребенок забыл сотовый телефон дома, во время прогулки на самокатах и потеряли ее из вида, пытались найти своими силами и еще даже не успели обратиться в полицию. Родители девочки выразили благодарность за оперативные и слаженные действия сотрудников, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции «Сириуса».