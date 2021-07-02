В Сочи 6 июля отключат воду

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В Сочи с 6 по 9 июля начнутся работы на подозаборе реки Мзымта. Там специалисты будут проводить подключение курорта к новым мощностям водозабора. Из-за этого в городе весь день 6 июля не будет воды.

Мэрия города просит гостей и жителей Сочи подготовиться к отключениям. Собираются заявки на подвоз воды, в случае необходимости дополнительными ресурсами обеспечат все нуждающиеся объекты.

- Водоканал курорта планирует запуск резервуара с чистой питьевой водой общим объемом пять тысяч кубометров. Ранее мощность составляла 1,5 тысячи кубометров. Увеличение мощностей – стратегически важное дело, от него зависит бесперебойность водоснабжения сразу нескольких районов - Хосты, Мацесты, Адлера, Бытхи и Кудепсты, - уточняет пресс-служба мэрии Сочи.