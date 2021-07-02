В Краснодаре банда автоподставщиков заработала 8 миллионов рублей

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25 жителей Кубани и Адыгеи собрали банду автоподставщиков и за год инсценировали 17 ДТП. Злоумышленники подбирали подходящие места, определяли роли каждого участника и устраивали липовые аварии. Затем обращались в страховую, чтобы им компенсировали сумму от аварии.

- В ходе обысков полиция изъяла 15 автомобилей, которые мошенники использовали для инсценировки ДТП, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

Известно, что свои прибыльные шоу команда устраивала сразу в пяти районах края – Краснодаре, Туапсе, Армавире, а также Новокубанском и Отрадненском районах. Во время следствия 14 участников были под подпиской о невыезде. Сейчас злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.