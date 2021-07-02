В Сочи от коронавируса прививают по 4500 человек в день

Фото: архив

В Сочи от коронавирусной инфекции прививаются по 4500 человек в день. Только за прошедшую неделю темпы вакцинации выросли в 4,5 раза. Об этом стало известно на совещании в администрации курорта.

- Темп вакцинации составляет 930 человек на сто тысяч жителей, - сообщил начальник отдела медицинской помощи Сочи Александр Лебедев.

При этом за последнюю неделю на курорт поступило 17300 доз вакцины от коронавируса. Прививку на курорте можно сделать не только в больнице, но и в торговых центрах. Выездных пунктах вакцинации, а со 2 июля еще и в аэропорту.