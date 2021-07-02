ЕР направит в правительство предложения экспертов по развитию программы реабилитации

Единая Россия обсудит предложения в Программу реабилитации после коронавируса

ЕР направит правительству предложения специалистов по развитию программы реабилитации после коронавирусной инфекции. Предложения учтут при составлении проекта документа: его поручил создать глава государства Владимир Путин на съезде «Единой России».

О том, что это направление актуально, недавно сказал главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, пишет nashgorod.ru.

- Владимир Путин объявил о разработке программы реабилитации, на которую выделят 100 млрд руб. Поэтому необходимо составить техническое задание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что именно уйдут деньги. Отдельно нужно рассмотреть программу обучения и подготовки специалистов в этой сфере, так как программа реабилитации не заканчивается только приобретением оборудования, - сказал Проценко.

Эксперты уверены: система подготовки специалистов в области реабилитации еще не до конца разработана. Нужно вносить изменения и в нынешнее законодательство в области реабилитации. Оно не соответствует сегодняшним запросам.

По словам президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александра Румянцева, реабилитацию не финансирует, в частности, программа государственных гарантий в амбулаторной сети.

-Формирование тарифов в системе ОМС идет по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. В связи с этим реабилитацию нужно выделить и законодательно решать так же, как это ранее было с паллиативной медициной, - сказал Румянцев.

По словам экспертов, важно также не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на медиков в сфере реабилитации, особенно во время пандемии.

Есть и ряд инфраструктурных проблем. Сегодня в России нет специализированных центров второго этапа реабилитации, где людей нужно долечивать после основных заболеваний. Что касается первого этапа, врачи считают, что его следует начинать уже в стационаре.

- Мы бы хотели, чтобы в данный момент мы совместно с вами, профессиональным сообществом, при доработке данной программы учли все инициативы и замечания. Надеемся сделать модель программы медицинской реабилитации, которую будем формировать вместе, совершенной, - подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

По данным сайта ER.ru, на съезде партии 19 июня Владимир Путин дал поручение «Единой России» и правительству выработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для людей, переболевших ковидом, и выделить на нее не меньше 100 млрд руб.

- Кубань – удивительный край в плане лечения. У нас есть и горный воздух, и морские территории. Так что мест, где можно восстановить здоровье в Краснодарском крае, очень много. Сейчас в регионе 52 учреждения, в которых можно пройти реабилитацию после коронавируса. Эта болезнь поражает весь организм, но главный удар наносит по легким. И потому в программу восстановления входит постоянное медицинское наблюдение и такие процедуры, как фито- и озонотерапия, кислородные коктейли, лечебные ванны. Все это, конечно, не бесплатно, у многих граждан попросту нет финансовой возможности. Поэтому необходимы программы, которые могут компенсировать затраты на данные процедуры. С июня 2020 года курсами реабилитации воспользовались более 6 тысяч человек. И, я уверен, что такие путевки будут востребованы в ближайшем будущем, - рассказал Михаил Есаян, хирург детской поликлиники № 1 в г. Краснодаре.