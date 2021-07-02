В Краснодаре открылось прямое авиасообщение в Дюссельдорф

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Авиасообщение по маршруту Краснодар-Дюссельдорф открыли 2 июля. Первым рейсом в кубанскую столицу прилетели 115 пассажиров, среди них – почетный консул Германии в Краснодаре, почетный гражданин города Ральф Бендиш и представители авиакомпании. Их поприветствовал мэр города Евгений Первышов.

- У Краснодара давняя и тесная дружба в Германией и городом-побратимом Карлсруэ. Мы стараемся расширять наши партнерские связи, а прямое сообщение из краевой столицы в Дюссельдорф – еще одна возможность для жителей края путешествовать. В целом такие рейсы дают надежду на то, что существующие ограничения перестанут существовать, - написал в своем тг-канале мэр Краснодара Первышов.

Первый рейс, уже по давней традиции, поприветствовали караваем.