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Общество3 июля 2021 8:16

Температура воды в Черном море 3 июля 2021: самая теплая вода в Адлере

«КП» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 3 июля 2021, и выяснила, можно ли купаться в Азовском море
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: Виктор Клюшкин.

Фото: Виктор Клюшкин.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 3 июля 2021.

По данным «КП» - Кубань», теплее всего вода оказалась в Адлере - 25,4 градуса, чуть ниже отметки в Сочи - 25,2 градуса.

Водные термометры в Анапе показывают 24,7 градуса, в Новороссийске прохладнее, но не ощутимо - 24,3 градуса. Такие же значения регистрируют и в Геленджике.

Азовское побережье, по традиции, комфортнее для отдыха - здесь вода прогрелась лучше. В Темрюке температура моря - 26,6 градуса, а в Приморско-Ахтарске - 27,5 градуса.

Между тем, не исключено, что вода в море может вновь стать прохладней. В ближайшие двое суток в крае ожидаются кратковременный дождь, гроза. А на участке от Анапы до Магри возможны смерчи.