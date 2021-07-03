Температура воды в Черном море 3 июля 2021: самая теплая вода в Адлере

Фото: Виктор Клюшкин.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 3 июля 2021.

По данным «КП» - Кубань», теплее всего вода оказалась в Адлере - 25,4 градуса, чуть ниже отметки в Сочи - 25,2 градуса.

Водные термометры в Анапе показывают 24,7 градуса, в Новороссийске прохладнее, но не ощутимо - 24,3 градуса. Такие же значения регистрируют и в Геленджике.

Азовское побережье, по традиции, комфортнее для отдыха - здесь вода прогрелась лучше. В Темрюке температура моря - 26,6 градуса, а в Приморско-Ахтарске - 27,5 градуса.

Между тем, не исключено, что вода в море может вновь стать прохладней. В ближайшие двое суток в крае ожидаются кратковременный дождь, гроза. А на участке от Анапы до Магри возможны смерчи.