Погода в Краснодаре 3 июля 2021: прогнозируют адское пекло

Фото: Константин БРЕДНИКОВ.

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 3 июля 2021. Уже с раннего утра в городе духота. Причиной тому стал очередной циклон - территория Кубани оказалась в его теплом секторе.

Из-за этого вероятность осадков в кубанской столице невелика, а вот столбики термометров добавят к своим показаниям еще градус-другой. По прогнозам днем воздух прогреется до +33-35°. Так что горожанам советуют воздержаться от прогулок под палящим солнцем.

Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду. А вот атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. Так что метеозависимые люди могут вздохнуть спокойно.

Ранее синоптики сообщали об ухудшении погоды в Краснодарском крае. В ближайшие двое суток в крае ожидаются кратковременный дождь, гроза. А на участке от Анапы до Магри возможны смерчи.