Погода в Сочи 3 июля 2021: воздух прогреется до +30

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

«КП» - Кубань» выяснила, какая будет погода в Сочи 3 июля 2021. По прогнозам метеорологов, солнце будет светить весь день - на небе ни облачка.

А вот воздух днем прогреется до +30 градусов. Из-за того, что на курорте повышенная влажность, переносить такие отметки будет тяжело. Помимо прочего, ветер ожидается слабым - идеальная погода для того, чтобы загорать и плавать в море.

Кстати, вода уже прогрелась до комфортных отметок. Идеальная для отмокания температура как в Сочи, так и в Адлере - 25,5 градуса.

Но уже к вечеру, небо могут затянуть тучи. Дело в том, что на Краснодарский край надвигается непогода. Уже с 4 июля в Сочи зарядят ливни с грозами.