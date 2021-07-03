Экологи предупредили туристов об опасности на Кипарисовом озере в Анапе

Фото: Минприроды Краснодарского края.

Долгое время знаменитые кипарисы в поселке Сукко под Анапой были обнажены. Засуха оголила корни реликтовых деревьев. Это не останавливало туристов, которые, приезжая, спешили подобраться как можно ближе к кипарисам, чтобы сделать снимок. Нашествие отдыхающих вынудило руководство природного парка установить здесь ограждения. Иначе люди могли просто затоптать ценные деревья.

После того, как в крае прошли ливни, озеро наполнилось водой до отметки в три метра. Для туристов организовали прогулки на катамаранах и лодках. Вот только далеко не все соблюдают элементарные правила безопасности.

- Отдыхающие не просто совершают прогулки на лодках и катамаранах, но и прыгают с них в воду, - говорят в минприроды Краснодарского края. - Мы хотим предупредить всех гостей и жителей Анапы, что это может быть очень опасным.

Дело в том, что конструкции, установленные в прошлом году, никто не убирал. Они ушли под воду, а потому прыгать в озеро не рекомендуют.