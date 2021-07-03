Фото: администрации края.

В Горячем Ключе для погорельцев развернули пункты временного пребывания. Напомним, ночью 3 июля произошел пожар в жилом дома на улице Ярославского. Пожарные эвакуировали из дома 98 человек, из них 18 - это дети. Введен режим локального ЧС. Пламя удалось потушить лишь спустя 2 часа. До самого утра пожарные искали очаги возгорания с помощью тепловизора.

Никто из жильцов дома не пострадал, однако в огне погиб один из спасателей, тушивших огонь. Как удалось узнать «КП» - Кубань», огнеборец был родом из Краснодара, у него осталась жена и маленькая дочь.

- Вероятная причина возгорания - неисправность электрического оборудования - кондиционера, - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.

Как сообщается, пострадали три квартиры и кровля многоэтажки. Сейчас на месте продолжает работать комиссия по оценке ущерба.

- Развернуты пункты временного размещения на 100 и 200 мест, - сообщили в администрации Горячего Ключа. - На данный момент за помощью с размещением обратились 10 человек. Они временно будут жить в детском саду №8.

С пострадавшими также работают психологи.