Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Озвучены предварительные причины пожара в многоэтажке в Горячем Ключе. Напомним, в ночь на 3 июля огонь вспыхнул на крыше жилого дома. Пламя быстро распространилось по всей крыши, охватив 400 квадратных метров площади. Из дома вывели 98 человек, из них 18 - это дети. Эвакуация прошла без проблем - никто из жильцов не пострадал.

К утру спасатели закончили проливку конструкций и обход дома с помощью тепловизоров - пожарные искали непотушенные очаги возгорания. А после этого на месте стали работать эксперты. Изначально сообщалось, что кровля могла загореться из-за неисправной проводки. Однако сейчас удалось установить детали.

- Вероятная причина возгорания - неисправность электрического оборудования - кондиционера, - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.

По всей видимости, полетели искры, которые и привели к трагедии.

На месте продолжает работать комиссия по оценке ущерба. На данный момент работа в самом разгаре, но уже известно, что пострадали три квартиры и кровля многоэтажки.

10 погорельцев после пожара попросили о помощи - им просто негде жить. Сейчас они расселены в детский сад № 8.

- С пострадавшими также работают психологи, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.