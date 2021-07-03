Снова рекорд: В Краснодарском крае за сутки выявили еще 211 заболевших коронавирусом, среди них 16 детей

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Эпидобстановка на Кубани продолжает ухудшаться. За минувшие сутки в Краснодарском крае выявили еще 211 случаев COVID-19. Причем 16 заболевших - это дети. Самому маленькому пациенту - 3 месяца.

- За все время пандемии подтверждено 52476 случаев коронавируса, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» оперативный штаб Краснодарского края.

Но страшно не само количество инфицированных, а число тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме. По данным краевого оперштаба, в больницах лежат 1784 пациентов.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ 80 пациентов, на ЭКМО – 5, - уточняют в кубанском минздраве.

Дома лечатся 1656 жителей края, из них 118 детей.

При этом, как сообщается, 45554 человека выписано из ковидных госпиталей с выздоровлением.