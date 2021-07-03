Названы самые зараженные районы Кубани на 3 июля 2021

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Краснодарском крае вновь зарегистрировали рекордное число заболевших - 211 человек, из них 16 - это дети. Лидируют три города. Краснодар - 30 положительных результатов на коронавирус, далее Сочи, где заразились 21 человек и неожиданно в антиковидную тройку попал Армавир, где заразились 16 жителей.

Самый зараженный район, по данным на 3 июля, стал Апшеронский. Там зарегистрировали 12 инфицированных. По 11 новых пациентов в Кущевском и Лабинском районах.

Как соообщалось ранее, в стационарах Кубани лечится 1784 человека, на дому – 1656, из них 118 детей.

Стоит сказать, что за минувшие сутки выписали из ковидных госпиталей 57 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 45554 жителей Кубани. 21 человек с подтвержденным COVID-19 скончался.