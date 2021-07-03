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Здоровье3 июля 2021 14:40

Кубанскую больницу из-за всплеска заболеваемости снова перепрофилируют в ковидный госпиталь

Пациентов, который сейчас лежат в стационаре, экстренно выписывают
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Больницу Горячего Ключа из-за роста заболеваемости снова перепрофилируют в ковидный госпиталь. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский 3 июля.

Напомним, Кубань второй день подряд обновляет рекорд по числу заболевших за сутки. Еще 211 человек заразились коронавирусом. При этом в Горячем Ключе у четырех человек подтвердился ковид.

- Госпитализация в ЦГБ приостановлена с 3 июля, - уточняет глава города Сергей Белопольский. - Пациентов, которые сейчас находятся в больнице, направят сегодня и завтра в больницы соседних районов согласно маршрутизации, также как это было в прошлый раз.

При этом с 5 июля круглосуточное приемное отделение откроется на базе городской поликлиники.

- Будем надеяться, что в таком режиме больница будет работать недолго, - говорит Сергей Белопольский.