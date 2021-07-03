МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за жары до +39. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани из-за сильной жары объявили экстренное предупреждение. Температура воздуха в регионе достигнет 39 °C. Такие отметки даже для нашего края считаются очень высокими. Спасатели прогнозируют рост числа пожаров и ЧС.

Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности.

- В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Рассказываем семь здоровых советов, как пережить жару. Как меньше страдать от температурных рекордов, комментируют специалисты.

Стоит сказать, что уже с завтрашнего дня погода в Краснодарском крае ухудшится. В ближайшие двое суток в крае ожидаются кратковременный дождь, гроза. А на участке от Анапы до Магри возможны смерчи.