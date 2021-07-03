Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе создадут новый туристический кластер. Он появится в станице Благовещенской. Общая площадь территории - более 800 гектаров.

- Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон, - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По предварительным расчетам инвестиции составят около 250 миллиардов рублей.

Стоит сказать, что подобных проектов в Краснодарском крае еще нет.

- Несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Задача создать такой проект, который будет привлекать туристов. С качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике.

К слову, появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тысяч новых рабочих мест. А еще на территории появятся более 50 гостиниц 3-4-5 звезд.