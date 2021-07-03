Несколько тысяч краснодарцев остались без света

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Днем 3 июля тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях.

Первая энергоавария произошла после обеда. По предварительной информации, были выведены из строя четыре подстанции. От них зависели десятки домов на улицах Российская, Аксайская, 1 мая, Красюка - сейчас они обесточены. Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам. Ориентировочное время восстановления - 3-4 часа. Но не исключено, что работы могут закончиться быстрее.

Кроме того, без электроэнергии остались улицы Зиповская и Московская. Причиной выключенных кондиционеров также стала авария. Ремонт обещают выполнить в течение 2-2,5 часов.

НА ЗАМЕТКУ

Жители домов, оставшихся без электричества могут получить информацию по номерам филиала НЭСК-Электросети - 8 (861) 226-25-40; ЕДДС Краснодара: 050 или 8 (861) 214-33-36.