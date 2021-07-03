На Кубани в реке утонула 13-летняя девочка

Фото: администрации Ленинградского района.

Трагедия случилась в станице Крыловской Ленинградского района. Там в реке Челбас плавала 13-летняя школьница. Но в какой-то момент она нырнула в воду - на берег не вернулась.

- Все произошло вечером в районе крупской гребли, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Ленинградского района. - На место происшествия незамедлительно выехали скорая, полиция, бригада пожарно-спасательной части, спасатели и представители оперативного штаба.

Девочку искали всю ночь - для этого задействовали водолазов.

- В итоге утром 3 июля тело ребенка обнаружили в 10 метрах от берега на улице Казачьей, - добавляют в администрации района.

Не исключено, что девочка могла удариться об дно под водой.