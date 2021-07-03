В Краснодаре из окна отдела полиции выпал мужчина

Фото: Илья СМИРНОВ.

Этот несчастный случай произошел в одном из отделов полиции Краснодара. Из окна служебного кабинета выпал 33-летний мужчина. Как удалось узнать «КП» - Кубань», он упал с высоты второго этажа и рухнул на асфальт. Услышав крик, полицейские выбежали на улицу, чтобы оказать помощь пострадавшему.

- Мужчина – мастер из сервиса. В тот день он проводил обслуживание сплит-системы. Во время работы он потерял равновесие и выпал с высоты второго этажа, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

К счастью, мастер остался жив, однако получил травмы.

- Ему вызвали скорую. Медики госпитализировали его в краевую больницу №1, - добавляет источник в правоохранительных органах. – После обследования врачи сообщили, что у пострадавшего ушиб мягких тканей, но угрозы жизни нет.