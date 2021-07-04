Температура воды в Черном море 4 июня 2021: скачок такой, будто не было холодов

Купающиеся заполонили пляжи Краснодарского края Фото: Евгения ОСТРАЯ

Температура воды в Черном море 4 июня 2021 года достигла комфортных температур в рекордно короткие сроки. На прошлой неделе после проливных дождей, казалось, что купальный сезон в по-настоящему теплом море настанет еще нескоро. Термометры фиксировали в среднем по всему побережью всего +21 градус. Но стоило 7 дней постоять жаркой погоде, и море прогрелось до +26 градусов.

Именно такую температуру воды в Черном море показывают градусники на побережье в Сочи.

В Анапе +25 градусов, столько же в Геленжике. А в Туапсе на градус ниже. Новороссийское море тоже довольно теплое, там тоже +25.

Напомним, в Краснодарском крае в выходные, 3 и 4 июня, продолжает действовать штормовое предупреждение по высокой пожароопасности.