Погода в Краснодаре 4 июня 2021: аномальные ливни накроют столицу Кубани

Снова пойдут дожди

Погода в Краснодаре 4 июня 2021 снова обещает быть нестабильной. Кубанскую столицу накроют дожди, однако жара не спадет. Термометры будут показывать +29+31 градус.

- Ожидается гроза. В отдельных районах целый комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Ветер восточный с переходом на западную четверть 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, в юго-восточных предгорьях 15…20°; днем 27…32°, местами в восточной половине края 29…34°; на Черноморском побережье ночью 17…22°, на участке Анапа-Геленджик 20…25°; днем 26…31°, - сообщают в краснодарском гидрометцентре.

Напомним, на Кубани из-за сильной жары объявили экстренное предупреждение. Температура воздуха в регионе достигнет 39 °C. Такие отметки даже для нашего края считаются очень высокими. Спасатели прогнозируют рост числа пожаров и ЧС.