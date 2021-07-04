Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2021 9:42

Погода в Сочи 4 июня 2021: жара не спадает даже ночью

Погода в Сочи 4 июня 2021 близка к аномальной
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Сочи жарко

В Сочи жарко

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Погода в Сочи 4 июня 2021 очень жаркая. Температура воздуха достигает на курорте +34 градусов. В сочетании со стандартной влажностью - это эффект бани.

- На Черноморском побережье температура опускается ночью до +17+22 градуса, - сообщают метеорологи.

Напомним, вода уже прогрелась до комфортных отметок. Идеальная для отмокания температура как в Сочи, так и в Адлере - 25,5 градуса.

Но уже к вечеру, небо могут затянуть тучи. Дело в том, что на Краснодарский край надвигается непогода. Уже с 4 июля в Сочи зарядят ливни с грозами.