Последние новости на утро 4 июля 2021: хозяйка мини-гостиницы в Анапе, нахамившая туристам, собирается стать блогером

Хозяйка мини-гостиницы продолжает записывать обращения

Последние новости на утро 4 июля 2021. В минкурортов Краснодарского края объявили о закрытии гостевого дома "Атмосфера Джемете" после скандала с туристами. 1 июля в сеть они выложили видео, на котором владелица мини-гостиницы откровенно хамит постояльцам за просьбу убрать номер.

После публикации видео в мини-гостиницу приехали полицейские. Хозяйка извинилась на камеру перед отдыхающими, но на утро, 2 июля, она сама выложила в сеть видео с новой порцией оскорблений постояльцев.

На свое странице в соцсети владелица гостевого дома объявила об этом, назвав себя безработной. Однако публичность, похоже, так понравилась ей, что она собирается вести собственный блог, изобличающий курортную сферу побережья.