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Здоровье4 июля 2021 11:49

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае резко выросло

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае достигло рекордной цифры
Ева МУР
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Зараженных уже снова сотни

Зараженных уже снова сотни

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае резко растет. За сутки, 4 июля, зарегистрированы 213 новых инфицированных.

- Общее число зараженных уже больше 50 тысяч. Выздоровели чуть больше 45 тысяч, - подтвердили новые данные в региональном оперативном штабе.

К слову, больницу Горячего Ключа из-за роста заболеваемости снова перепрофилируют в ковидный госпиталь. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский 3 июля.

Напомним, Кубань третий день подряд обновляет рекорд по числу заболевших за сутки. Еще 211 человек заразились коронавирусом. При этом в Горячем Ключе у четырех человек подтвердился ковид.