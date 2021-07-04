Резкий рост заболевших коронавирусом зарегистрирован в одном из районов Кубани

Фото: Светланы Турьялай

В Краснодарском крае ежесуточно наблюдается рост заболевших. Сегодня, 4 июля, зафиксирован новый антирекорд - 213 человек за сутки. Вчера эта цифра была 211 человек.

Лидер по числу заболевших, как всегда, Краснодар (41). Вторую позицию в антирейтинге разделили Армавир и Усть-Лабинский район (по 15). Замыкает тройку лидеров Крымский район (13).

К слову, у 12 человек обнаружили коронавирус в Анапе. В Новороссийске заболели 11 человек.

Скончались от инфекции за все время эпидемии в Краснодарском крае 3504 человек.

Напомним, заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории в крае теперь можно только по документам, подтверждающим либо, что гость здоров, либо то, что у него имеется иммунитет к коронавирусу.