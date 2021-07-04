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Общество4 июля 2021 13:12

Температура Черного моря в районе российских курортов прогрелась до «фантастических» показателей

Такую оценку дал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд
Ева МУР
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Купаться уже комфортно

Купаться уже комфортно

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Температура воды в Черном море достигла рекордных показателей всего за неделю. Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ее можно назвать фантастической.

- Температура воды замечательная. В Анапе и Геленджике +27, в Туапсе +29, - сказал он.

Напомним, краснодарский гидрометцентр фиксирует до +26 градусов температуру воды в Сочи. И это самый высокий показатель среди курортных городов, находящихся на побережье, по данным регионального центра.

Кроме того, в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В крае ожидаются сильные ливни.