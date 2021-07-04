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Общество4 июля 2021 13:45

В Краснодаре снова понизится температура

Она достигнет +29 градусов
Ева МУР
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Дожди продолжатся до середины недели

Дожди продолжатся до середины недели

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Метеорологи обещают, что температура воздуха в Краснодаре понизится сразу на шесть градусов.

- Прохладу с собой принесут ливневые дожди. Они завершатся лишь к середине недели, 8 июля, - сообщают в краснодарском гидрометцентре.

Напомним, прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 обещает дожди. Заливать краевую столицу будет первую неделю месяца. На это время жителям Кубани лучше запастись зонтами и теплыми вещами. Иначе есть риск заболеть, но делать это во время пандемии лучше не стоит.