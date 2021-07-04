В Краснодаре снова понизится температура

Дожди продолжатся до середины недели Фото: Евгения ОСТРАЯ

Метеорологи обещают, что температура воздуха в Краснодаре понизится сразу на шесть градусов.

- Прохладу с собой принесут ливневые дожди. Они завершатся лишь к середине недели, 8 июля, - сообщают в краснодарском гидрометцентре.

Напомним, прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 обещает дожди. Заливать краевую столицу будет первую неделю месяца. На это время жителям Кубани лучше запастись зонтами и теплыми вещами. Иначе есть риск заболеть, но делать это во время пандемии лучше не стоит.