На Кубани выпал град

Град выпал в станице Анастасиевской и в Новороссийске. Фото: "Типичный Краснодар"

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о непогоде. Сегодня, 4 июля, на всей территории региона обещают ливни и грозы. Жители станицы Анастасиевской сообщают, что до них непогода добралась в виде сильного дождя и града.

- Вот такое вот чудо после жары, - фиксируют они явление на камеры мобильных телефонов.

Напомним, в Краснодаре ливни будут идти вплоть до середины недели. Метеорологи обещают и незначительное понижение температуры. 40-градусную жару сменит приятная летняя погода до +29.

Кроме того, по прогнозу на июль, заливать краевую столицу будет первую неделю месяца. На это время жителям Кубани лучше запастись зонтами и теплыми вещами. Иначе есть риск заболеть, но делать это во время пандемии лучше не стоит.