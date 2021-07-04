В Сочи сгорел двухэтажный жилой дом

В Сочи сгорел дом
В Сочи сгорел жилой дом площадью в 250 квадратных метров в микрорайоне Мамайка.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
- 4 июля в 13:04 в ЕДДС Сочи поступило сообщение о возгорании здания на улице Ландышевой 16/3, - сообщили "КП" - Кубань" в ПСО.
Два пожарных расчета прибыли к месту ЧП. Спустя почти час пожар был потушен. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Напомним, в связи с сильной жарой на Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности. Будьте бдительны!