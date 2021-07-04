В Сочи реки могут выйти из берегов из-за непогоды

Непогоду обещают в ближайшие сутки. Фото: ГУ МЧС по краю

Сочинцев и гостей курорта предупредили о целом комплексе неблагоприятных метеоявлений 4 и 5 июля.

- На территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

В администрации курорта просят отменить морские и горные прогулки. Жителей города и отдыхающих просят быть максимально внимательными и не пренебрегать правилами безопасности.