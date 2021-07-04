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Общество4 июля 2021 17:37

В Краснодаре обсудят капремонт и подготовку к зиме

Городская планерка в мэрии планируется на эту тему
Ева МУР
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В мэрии Краснодара завтра, 5 июля, обсудят капремонт многоквартирных домой и подготовку к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Эти темы будут на повестке дня в понедельник, 5 июля, - сообщили в мэрии кубанской столицы.

Напомним, авиасообщение по маршруту Краснодар-Дюссельдорф открыли 2 июля. Первым рейсом в кубанскую столицу прилетели 115 пассажиров, среди них – почетный консул Германии в Краснодаре, почетный гражданин города Ральф Бендиш и представители авиакомпании. Их поприветствовал мэр города Евгений Первышов.