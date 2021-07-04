В Сочи гостиницы, нарушающие новые правила, закроют на три месяца

В гостиницах Краснодарского края туристов ждут не только с масками и санитайзерами, но и с сертификатами о вакцинации

За нарушение новых правил заселения туристов, гостиницы, отели, санатории и пансионаты будут оштрафованы и закрыты на три месяца. Об этом напомнили в администрации курортного города.

– Если нарушителя поймают с поличным, то составляется протокол об административном правонарушении. Суд может наказать на 50 тысяч рублей, а отель прикроет на все предстоящее лето. Практика такая уже имеется. Как видите, наказание очень существенное, - сообщили в мэрии.

Аналогичное наказание в прошлом году получали те предприниматели, которые осмеливались принимать гостей без разрешительных документов во время карантина.

Напомним, Краснодарского края с 1 июля не пускают без отрицательного теста ПЦР на коронавиурс или без справки о вакцинации, а с 1 августа ждут туристов только с сертификатом. Отдыхающих просто не заселят в отель без этих документов.