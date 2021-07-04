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Происшествия4 июля 2021 20:00

Последствия супершторма в Сочи 4 июля 2021: в городе повалено больше 30 деревьев

Последствия супершторма в Сочи 4 июля 2021
Ева МУР
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Спасатели устраняют последствия непогоды. Фото: мэрия Сочи

Спасатели устраняют последствия непогоды. Фото: мэрия Сочи

В Сочи начали устранять последствия супершторма в Сочи 4 июля 2021. С утра, в воскресенье, экстренные службы предупреждали о непогоде. Прогноз полностью оправдался.

Во дворе одной из пятиэтажек на улице Фрунзе в Адлере деревом убило молодого парня. Еще двое, оказавшихся рядом с ним в больнице.

Всего в Сочи повалено ветром 34 дерева. Одно из них прямо сейчас перегородило движение на Курортном проспекте в районе гостиницы "Москва".

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- Городские службы работают в авральном режиме, устраняют последствия, - сообщают в мэрии курорта.

Есть информация о перебоях электроэнергии в разных районах города.

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Напомним, экстренное предупреждение о ливнях, сильном ветре и грозах действует до конца суток, 5 июля. Есть опасность выхода из берегов горных рек.

В Сочи рухнуло дерево и убило человека

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