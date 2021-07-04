Сочи готовится к новому удару стихии

В Сочи развернут оперштаб

В Сочи после сильнейшего шторма развернут оперштаб. Город готовится к новому удару стихии. Экстренное предупреждение по непогоде действует до конца суток, 5 июля. Метеорологи прогнозируют сильный ветер в сочетании с ливнями.

- Сейчас последствия стихии устраняют в четырех внутригородских районах курорта. Задействованы более 50 бригад и свыше 30 единиц техники, - сообщает мэрия курорта.

После шторма, разыгравшегося во второй половине дня, 4 июля, повалены больше 30 деревье. Часть из них перекрыла проезжую часть на федеральных и региональных трассах.

- На трассе А-147 в результате сильного ветра и ливня зафиксировано падение деревьев на проезжую часть: на км 112 (мкр. Солоники в Лазаревском районе), а также на км 180 и км 187 (Курортный проспект, Центральный район), - поясняют в управлении дорожного строительства "Черномор". - Автомобильных аварий удалось избежать.

Но одно из деревьев в дворе дома в Адлере на улице Фрунзе убило молодого парня и ранило двоих.

Электричества лишились жители сразу нескольких населенных пунктов: Лоо, Кудепста, Нижняя Шиловка, Хлебороб, Красная Воля, Верхнениколаевское и Ермоловка. Правда, в большинстве из них, по данным мэрии, энергоснабжение уже восстановлено.

Сейчас все городские службы продолжают работать в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия непогоды.

– Оперативный штаб и все службы работают в круглосуточном режиме. Сводки о ситуации поступают каждый час, информация держится на контроле. В случае необходимости группировка сил и средств в городе будет увеличена, – сообщил первый заместитель главы города Алексей Соколов.

Спасатели не рекомендуют в предстоящие сутки выходить отправляться в поездки или прогулки по городу. В случае необходимости звонить по номеру 112.