Погода в Краснодаре 5 июля 2021: в городе пройдет небольшой дождь

Ожидается кратковременный дождь Фото: Евгения ОСТРАЯ

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 5 июля 2021. Синоптики прогнозируют несильный дождь в городе.

- 5 июля в Краснодаре облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью и утром временами сильный дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 26-28 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дождь, град и сильный ветер 4 июля накрыл Новороссийск и Славянский район. Между Геленджиком и Новороссийском отдыхающих испугали смерчи в море. А в Сочи сейчас готовятся к эвакуации из-за критического подъема воды в реках.