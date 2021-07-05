Губернатор Краснодарского края рассказал об обстановке с непогодой в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сочи накрыл страшный шторм – смерчи, подтопления и шквалистый ветер. Молодой водитель умер от того, что на его машину упал тополь, еще двое человек пострадали. Ливень не прекращается до сих пор. На курорте объявлено штормовое предупреждение. Губернатор Краснодарского края дал информацию об обстановке в городе.

- В Сочи ливень со шквалистым ветром продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. Из-за обильных осадков на курорте отмечается критический подъем уровня рек. В усиленном режиме работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, дежурят команды спасателей, которые фиксируют отметки воды. Если возникнет необходимость — будем эвакуировать людей из мест подтопления, - сообщает глава региона.