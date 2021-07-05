Спасатели ведут мониторинг затопленных районов Сочи

Фото: Южный поисково-спасательный отряд

Утром 5 июля в Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень воды в реках Кудепста и Кепша, из-за чего подтопило несколько улиц и домов. Сейчас спасатели помогают пострадавшим, устраняют подтопления и ведут мониторинг. Отслеживанием ситуации занимаются 26 спасателей и семь единиц техники.

- Сотрудники Центрального и Хостинского поисково-спасательных подразделений проводят мониторинг подтопленных участков в районе улицы Искра (поселок Кудепста), - сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда.

На данный момент уровень реки начал спадать, эвакуация жителей не требуется. Также в Адлерском районе города спасатели Краснополянского подразделения работают в районе поселка Кепша. От службы «112» поступала информация о том, что необходима эвакуация детей из детского сада. К приезду сотрудников ЮРПСО, пять детей и двое взрослых были эвакуированы силами пожарных расчетов.