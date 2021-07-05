Самыми зараженными районами за сутки на 5 июля стали Сочи и Новороссийск

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжает расти количество зараженных коронавирусом. По данным за сутки на 5 июля в госпитали попали 214 человек. Самыми зараженными стали Сочи и Новороссийск, Краснодар сегодня на четвертом месте.

- В Сочи выявили 31 случай, в Новороссийске – 21, в Горячем Ключе и Апшеронском районе – по 18. В Краснодаре 15 новых пациентов, в Анапе, Выселковском и Красноармейском районах – по 13, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В Славянском районе коронавирусом заболели девять человек, в Армавире и Темрюкском районе – по семь, в Туапсинском и Отрадненском районах – по шесть.

По пять положительных результатов получено в Крыловском и Тимашевском районах, по четыре – в Ейском, Калининском, Староминском и Тихорецком районах. По три заболевших в Геленджике и Белореченском районе, по два – в Щербиновском и Павловском. Единичный случай зафиксирован в Кущевском районе.

Также известно, что среди заболевших выявили восемь детей. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 78 пациентов, еще четверо – на ЭКМО. В стационаре с COVID-19 находятся 1800 человек, 1921 пациент лечится на дому.