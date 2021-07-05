Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

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Утром 5 июля в Сочи из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Затоплены несколько улиц, 1 человек погиб и двое пострадавших. Сейчас ливень стих, спасатели устраняют последствия и следят за общей ситуацией.

Тем временем четыре самолета, которые должны были приземлиться в Сочи, ушли на посадку в Краснодар и Анапу в целях безопасности.

- По данным на 11:30 из-за сложных погодных условий четыре рейса, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу. Зафиксированы порывы ветра до 18 метров в секунду, усиливается гроза, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Самолеты летели из Москвы, Челябинска, Перми и Уфы. Сложная метеобстановка на территории аэропорта будет сохраняться в течение дня.