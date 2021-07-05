Зампред ВТБ Вадим Кулик рассказал о новом кибервызове

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик стал участником сессии Международного финансового конгресса «Влияние рисков информационной безопасности на устойчивость финансовой организации». Во время выступления он рассказал о трех эшелонах защиты банка, действующих на фоне роста числа кибератак.

- За 5 месяцев 2021 года мы зафиксировали 1,2 млн событий, связанных с атаками различного типа. Большая часть из них (порядка 60%) - это различная киберразведка - способ найти какие-то открытые элементы или уязвимости, 22% - это попытки использовать известные уязвимости программного обеспечения, сетевого оборудования, серверов, - заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - При этом за весь 2020-й год их было всего 750 тысяч, а за 5 месяцев уже 1 млн 200 тысяч - темпы роста на самом деле фантастические. Здесь мы сталкиваемся с тем, что плотность этих явлений становится очень высокой.

Кулик отметил, что на фоне большой технологической трансформации ВТБ растет плотность внедрений новых продуктов и сервисов для клиентов, что также создает киберриски. Поэтому банк постоянно совершенствует способы защиты и повышает уровень безопасности систем и сервисов

- Плотность внедрений, которую мы сейчас достигли - 178 обновлений в сутки на текущий момент. Эти два тренда (рост числа внедрений и рост числе кибератак), два увеличивающихся потока событий, которые задают требования к тому, как мы выстраиваем конструкцию управления. У нас есть и на то, и на другое следующий ответ, - добавил Вадим Кулик. - С точки зрения того, что мы строим конструктивно - это эшелонированная системы обороны, которая включает в себя три эшелона защиты, и специфический процесс производства, который мы называем DevSecOps, когда все обновления фактически создаем и проектируем сразу с учетом требований безопасности.

Кроме того, специалисты по информбезопасности банка включены в команды разработки начиная с этапа проектирования и на выходе выпускают продукт уже удовлетворяющий всем необходимыми требованиями безопасности.

- То, что касается эшелонированной защиты - у нас работают всевозможные средства защиты от DDOS, файрволлы, всевозможные «песочницы» для того, чтобы смотреть, что мы получаем извне, в том числе в файлах со стороны партнеров, с которыми у нас есть открытые интеграции. Также есть второй эшелон – обработка событий, выявление аномального трафика. Есть инструменты, которые могут на основе нейросетей предсказывать, как изменится потенциальный вектор атаки – и отработать этот вектор. Над всем этим есть Центр мониторинга информационной безопасности, который наблюдает за тем, как работают автоматизированные системы и средства защиты и вмешивается в определенных случаях в ручном режиме, - отметил Вадим Кулик.