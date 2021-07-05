Банк РНКБ запускает ипотечное кредитование на приобретение машиномест, апартаментов и торговых помещений

Банк РНКБ предлагает клиентам возможность приобретения в ипотеку нежилых помещений. С июля 2021 года физические лица могут оформить в ипотеку следующие готовые или строящиеся нежилые помещения. Например, апартаменты, машиноместа, офисные и торговые помещения, помещения свободного назначения.

Как уточняют в банке, кредитование осуществляется на стандартных условиях в рамках действующих ипотечных программ на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, за исключением государственных льготных программ - Господдержка 2021, Военная ипотека, Семейная ипотека, Сельская ипотека.

- Помимо приобретения в ипотеку коммерческой недвижимости, мы прогнозируем значительный спрос клиентов на покупку машиномест вместе с жильем в новостройках, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Эта возможность позволит решить проблему поиска места для парковки автомобиля возле дома.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7». Более 40% заявок подается клиентами на сайте банка или в мобильном приложении банка без посещения офиса. Более 90% клиентов в Крыму получают решение по ипотечной заявке в РНКБ в течение часа. Большинство ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются РНКБ полностью в электронном виде.