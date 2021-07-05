Эскроу-модель: как развивается рынок южной жилой недвижимости

Евгений Титов. Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

До 2019 года большинство новостроек в России приобреталось по принципу долевого участия. Покупатели переводили застройщикам деньги и ждали окончания строительства дома. При этом, не всегда недвижимость была достроена, а число дольщиков, оставшихся без денег и без жилья, постоянно росло. Для решения этой проблемы с 1 июля 2019 года запущена новая обязательная модель финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов.

Это специальный банковский счет для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации. В случае опоздания средства со счета будут возвращены покупателю.

В Сбере открыть эскроу-счет можно за пару минут в СберБанк Онлайн и без визита в офис банка.

- Сегодня мы занимаем около 60% рынка проектного финансирования с эскроу, а в 4 регионах нашей работы новостройки возводятся только с участием Сбера. При этом, мы активно работаем над комфортностью клиентского пути для обеих сторон рынка, - говорит председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов. - К примеру, у каждого застройщика есть личный кабинет со всеми поддерживающими сделку функциями. Для покупателей это тоже максимально быстро и удобно: только с начала этого года 92% счетов открыты в электронном виде, из них 71% счетов - в мобильном приложении.

Одним из ключевых партнеров Юго-Западного банка остается группа компаний «ЮгСтройИнвест». Сегодня она возводит в трех регионах юга России пять крупных жилых комплексов.

Алексей Иванов. Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

- Интересы дольщиков всегда стоят на первом месте. Поэтому мы одни из первых в России перешли на новую схему финансирования с использованием счетов эскроу - объясняет заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов. - К данной теме мы подошли серьезно. Вместе с нашим стратегическим партнером Сбером была проделана большая работа. Как результат, «ЮгСтройИнвест» сдал первый на юге страны дом, построенный с применением эскроу-счетов.

Сбер планирует дальше развивать пилоты в ИЖС с эскроу.